90-வயது மூதாட்டியை அடித்து கொடுமைப்படுத்திய பெண் கைது: சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வைரலானதால் போலீஸ் நடவடிக்கை

கேரள மாநிலம், கண்ணூர் அருகே, 90வயது மூதாட்டியை அடித்து கொடுமைப்படுத்தி, இழுத்துசென்ற பேத்தி குறித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வைரலானது. இதை ஆதாரமாக எடுத்த போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அந்த பெண்ணை கைது செய்தனர்.

கண்ணூரைச் சேர்ந்தவர் தீபா(வயது40). இவர் தனது தாய், பாட்டி கல்யாணி(90வயது), 2 குழந்தைகள் ஆகியோருடன் வசித்து வருகிறார். சமீபத்தில் தீபாவுக்கு வேலை பறிபோனது இதனால், மிகுந்த வேதனையில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால், கடந்த சில மாதங்களாக வீட்டுச் செலவை சமாளிக்க முடியாமல், மிகுந்த சிரமப்பட்டு வந்தார். இதற்கிடையே பாட்டி கல்யாணிக்கு உடல்நலக்குறைவால் அவ்வப்போது மருத்துவச் செலவும் செய்ய வேண்டி இருந்தது.

அதனால் பணப்பற்றாக்குறை காரணமாக தொடர்ந்து குடும்பத்துக்குள் சண்டை நீடித்து வந்துள்ளது. அக்கம் பக்கத்து வீட்டார் சமாதானத்துக்கு வந்தபோதிலும் தீபா கடுமையாக வாக்குவாதம் செய்வார் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த சிலநாட்களுக்கு தனதுபாட்டி கல்யாணி வீட்டு வாசலில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது தனது பாட்டி கல்யாணியுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அவரை திட்டிய தீபா திடீரென அவரை தாக்கி கையாலும், செருப்பாலும் அடித்து துன்புறுத்தினார். இந்த அடி தாங்க முடியாமல், அவரின் பாட்டி கல்யாணி அலறினார்.

மேலும், அவர் அமர்ந்திருந்த போர்வையோடு அவரை தரதரவென இழுத்துச் சென்று கீழே தள்ளி கடுமையாகத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த காட்சிகள் அனைத்தையும் யாரோ சிலர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தனர்.

இதையடுத்து, இந்த வீடியோ பேஸ்புக்கில் வைரலாகப் பரவியது. 90 வயது முதிய பெண்ணை மனிதநேயமின்றி முரட்டுத்தனமாக தாக்குவதும், அவரை தரதரவென இழுத்துச் செல்லும் காட்சியும் மக்கள் மத்தியில் வேதனையையும், கோபத்தையும் ஏற்படுத்தியது. பலர் சமூக வலைதளங்களில் கண்டனம் தெரிவித்து, தீபாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தினர்.

சமூக வலைதளங்களில் வந்த வீடியோவை ஆதரமாக எடுத்த கண்ணூர் போலீசார், முதியவரைத் தாக்குதல், காயம் ஏற்படுத்துதல் ஆகிய பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். மேலும், தீபாவின் தாய், பாட்டி கல்யாணி ஆகியோரை அரசு காப்பகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

Source: The Hindu

