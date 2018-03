விலை உயர்வு என்பது வேறு; வரி விதிப்பு என்பது வேறு : அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன்

சென்னை : பேருந்து கட்டண உயர்வை வரி என எப்படி எடுத்துக்கொள்வது? என்று அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன்கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும் விலை உயர்வு என்பது வேறு; வரி விதிப்பு என்பது வேறு என்று வரி இல்லாத பட்ஜெட் எனக்கூறி பட்ஜெட்டில் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய திமுகவின் ரகுபதிக்கு அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் பதில் அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The price hike is another; Taxation is another: Minister o. s. Manian

Chennai: bus fare increase that tax how to take? Minister OSI maniyangelvi ezhubiyullah