அரியலூர் : அரியலூர் ஆண்டிமடம் அருகே ராங்கியத்தில் ராணுவ அதிகாரி கிருஷ்ணமூர்த்தி உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. ராங்கியம் கிராமத்தில் உள்ள மயானத்தில் 21 குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

Source: Dinakaran

Ariyalur, andimadam buried the body near the army officer

