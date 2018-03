திறந்தவெளி மது விருந்து, பெண்களுடன் ஆட்டம்: நாஸிக் அருகே பதின்ம வயதினர் 10 பேர் கைது

மஹாராஷ்டிராவில் விருந்து நிகழ்ச்சியில், 6 நடனப் பெண்களுடன் மது அருந்தி ஆட்டத்தில் ஈடுபட்ட 16 வயதேயான 10 பேர் கொண்ட டீன்ஏஜ் பையன்களை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

இதுகுறித்து இகாத்புரி காவல் ஆய்வாளர் எம்ஒய் மான்டேவ் தெரிவித்தது:

இகாத்புரி அருகே டெலிகாவொன்-ஷிவர் சாலையில் நேற்று இரவு ஓட்டல் ஒன்றின் திறந்தவெளியில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. உரத்த சத்தத்தில் நடைபெற்ற பாட்டும் நடனமும் இரைச்சலாகக் கேட்டதை அடுத்து உள்ளுர் மக்கள் அங்கு திரண்டனர்.

திறந்த வெளியிலான மது விருந்து நிகழ்ச்சியை உள்ளூர் மக்கள் எதிர்த்தனர். அவர்கள் எதிர்ப்பை கண்டுகொள்ளாத 16 வயது பதின்பருவ பையன்கள் தொடர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருந்ததால் பின்னர் உள்ளூர் மக்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த விருந்து நிகழ்வில் பங்கேற்க ஓட்டல் பார்களில் நடமானடும் ஆறு பெண்கள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களால் அழைத்துவரப்பட்டிருந்தனர். 16 வயதுமிக்க இப் பதின்பருவ பையன்கள் 10 பேரும் நாஸிக்கைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள். பார் நடனப் பெண்கள் அனைவரும் மும்பையைச் சேர்ந்தவர்கள்.

இவர்கள் மீது மும்பை காவல் சட்டப் பிரிவுகள், (பொது இடங்களில் முறைகேடான செயல்களில் ஈடுபட்டதாக) 294 மற்றும் (ஒரே நோக்கத்தோடு பலபேர்கூடி ஒரு செயலில் ஈடுபட்டதாக) 34 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு காவல் ஆய்வாளர் தெரிவித்தார்.

