பழிவாங்கும் எண்ணத்தால் கம்பி எண்ணும் மென் பொறியாளர்; காதலியின் புகைப்படத்தை முகநூலில் தவறான தகவலுடன் பதிவு செய்து சிக்கினார்

காதலியை பழிவாங்கும் எண்ணத்தில் காதலி புகைப்படத்தை முகநூலில் பதிவு செய்து தவறான தகவலையும் பதிவு செய்த காதலன் குறித்து காதலி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸார் மென் பொறியாளரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜீவிதா(25)(பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). மென் பொறியாளரான இவர் சென்னை துரைப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பெண்கள் விடுதியில் தங்கி, சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார்.

ஜீவிதா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக முகலிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் முகலிவாக்கம், கிருஷ்ணவேணி நகரில் வசித்துவரும் தனது மாநிலத்தைச்சேர்ந்த வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக்(24) என்பவரை காதலித்து வந்துள்ளார். இருவரும் தூரத்து உறவினர்கள் என்பதால் வயது தடையாக தெரியவில்லை. இருவரும் இரண்டு ஆண்டுகள் நெருக்கமாக பழகியுள்ளனர். வெளியில் சென்றுள்ளனர். போட்டோக்கள் எடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெங்கடசேஷய்யாசாத்திக்கின், நடவடிக்கைகள் பிடிக்காததால் ஜீவிதா அவரின் தொடர்பை துண்டித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த வெங்கட்ட சேஷய்யா சாத்திக், ஜீவிதாவை ஏன் என்னை விட்டு ஒதுங்குகிறாய் என்று கேட்டுள்ளார். உன் நடவடிக்கைகள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று ஜீவிதா கூறியுள்ளார்.

இரண்டு ஆண்டுகள் காதலித்துவிட்டு இப்ப ஒதுங்கினால் என்ன அர்த்தம் ஒழுங்காக என்னை திருமணம் செய்துக்கொள், இல்லையென்றால் நாம் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் படம், உன்னுடைய புகைப்படம் அனைத்தையும் முகநூல், வாட்ஸ் அப், வலைதளத்தில் போட்டு அசிங்கப்படுத்திவிடுவேன் என்று மிரட்டியுள்ளார். இது குறித்து கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன் ஜீவிதா மாங்காடு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்க போலீஸார் வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக்கை அழைத்து எச்சரித்து அனுப்பி உள்ளனர்.

ஆனாலும் ஜீவிதாவை மறக்க முடியாத அவர் ஜீவிதாவை பழிவாங்கும் எண்ணத்தில், ஜீவிதாவை பற்றி தவறான தகவல்களை எழுதி, ஜீவிதா புகைப்படத்தையும் முகநூலில் பகிர்வு செய்துள்ளார். இதைப்பார்த்து அவருக்கு போன் மேல் போன் வர அதிர்ச்சியடைந்த ஜீவிதா இது தொடர்பாக மாங்காடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து முகநூல் பதிவுகளையும் கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து மாங்காடு போலீஸார் வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக்கை கைது செய்து அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். தன்னை காதலித்துவிட்டு தற்போது மறுத்துவிட்டு செல்லும் ஜீவிதாவை பழிக்குப் பழி வாங்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவ்வாறு செய்தேன் என்று வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக் கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக் மீது 294(பி), 323, 506(1), பெண் வன்கொடுமை சட்டம் பிரிவு 4 எச் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார் வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட வெங்கட்ட சேஷய்யாசாத்திக் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

Source: The Hindu

