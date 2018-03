பாண்டிபஜாரில் ருசிகரம்: பெண் வேடமிட்டு திருடப்போன இன்ஜினியரும் கொத்தனாரும்

பாண்டிபஜாரில் பெண் வேடமிட்டு திருடப்போன கொத்தனாரும், இன்ஜினியரும் திருடும் முயற்சியில் பாதிக்கப்பட்டவர் கூச்சலிடவே பொதுமக்கள் விரட்டி பிடித்தனர்.

சென்னை ஜி.என்.செட்டி சாலையில் மூன்றடுக்கு கொண்ட ஷாப்பிங் காம்பளக்சில் தரைதளத்தில் வசிப்பவர் ராதாகிருஷ்ணன்(74). இவர் மனைவி, மகள், மருமகன் பேரக்குழந்தைகளுடன் ஒன்றாக வசித்து வருகிறார். இன்று வீட்டில் ராதாகிருஷ்ணனும் அவரது மனைவியும் மட்டும் இருந்துள்ளனர். அப்போது ஒரு ஆணும், பெண்ணும் வீட்டின் கதவை தட்டியுள்ளனர்.

கண்ணாடி வழியே ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்துள்ளார். ஒரு இளைஞரும், ரோஸ்கலர் சுடிதார் அணிந்த இளம்பெண் ஒருவரும் நின்றுக்கொண்டிருந்துள்ளனர். இளம் தம்பதிகள் வீடு கேட்டு வந்துள்ளனர் என்ற எண்ணத்தில் ராதாகிருஷ்ணன் கதவை திறந்துள்ளார்.

கதவை திறந்தவுடன் சுடிதாரில் இருந்தவர் பெண் அல்ல பெண் வேடமிட்ட ஆண் என்பது தெரிய வந்தது. யார் நீங்கள் என்று கேட்பதற்குள் அவரை கீழே தள்ளிய அவர்கள் பீரோ சாவியை கேட்டுள்ளனர். சத்தம் கேட்டு வந்த ராதாகிருஷ்ணனின் மனைவியை பிடித்து அவரது மூக்கை பொத்தி அவரது முகத்தில் பிளீச்சிங் கரைசல் நனைத்த துணியை போட்டு பொத்தியுள்ளனர். இதனால் திமிறிய கணவன், மனைவி இருவரும் பலத்த சத்தம் போட்டுள்ளனர்.

இதப்பார்த்து காம்ப்ளக்ஸ்க்கு வந்த வாடிக்கையாளர்கள் என்ன என்று பார்க்க ஓடிவந்துள்ளனர். இதைப்பார்த்ததும் இரண்டுபேரும் வெளியே ஓடிவந்து பொதுமக்களை தள்ளிவிட்டு ஓடியுள்ளனர்.

ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வேகமாக ஓடுவதை பார்த்த பொதுமக்கள் விரட்டிச்சென்று மடக்கி பிடித்து அவர்களை சோதித்துள்ளனர். அப்போது அவர்கள் இருவரும் ஆண் என்று தெரிந்ததும் தர்ம அடிகொடுத்து பாண்டிபசார் போலீஸில் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

பாண்டிபசார் போலீஸார் அவர்களை விசாரித்தபோது ஒருவர் பெயர் பிரகாஷ்(27) என்பதும், திண்டிவனத்தை சேர்ந்த இவர், கே.கே.நகர் ஜாபர்கான் பேட்டையில் வசிப்பவர் என்றும், சிவில் இன்ஜினியராக பணியாற்றுவதும் தெரியவந்தது.

மற்றொரு பெண் வேடமிட்ட நபர் பெயர் சுஜந்த்(19) என்பதும் திண்டுக்கல், குறும்பட்டியை சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. இதில் பிரகாஷ் சிவில் இன்ஜினியர், அவரிடம் கொத்தனாராக வேலை செய்தவர் சுஜந்த் என்பதும், சில நாட்களுக்கு முன் ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டில் சுஜந்த் கொத்தனார் வேலை பார்த்ததும் அங்கு வயதான ராதாகிருஷ்ணன் தம்பதிகள் மட்டும் தனியாக இருப்பதும் அவர்களிடம் பணம் நகை இருப்பதையும் சுஜந்த் நோட்டமிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பின்னர் இதுபற்றி பிரகாஷிடம் கூறி இருவரும் சேர்ந்து ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு சென்று திருடலாம் என்று திட்டம் போட்டதாகவும், பொதுமக்கள், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவை ஏமாற்றவும், ராதாகிருஷ்ணன் எளிதில் கதவை திறக்க மாட்டார், தம்பதிகள் போல் வந்தால் திறப்பார் என்று திட்டமிட்டு பெண் வேடமிட்டு சென்றதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

ஆனால் தம்பதிகள் கூச்சல் போடவே தங்கள் திட்டம் தோல்வி அடைந்தது தப்பி ஓட நினைத்து சிக்கிக்கொண்டோம் என்று கூறியுள்ளனர். இருவரிடமும் இரண்டு சிறிய கத்திகளை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர். பெண் வேடமிட்டு சிக்கிய நபர் அசல் பெண் போலவே இருப்பதால் ஸ்டேஷனுக்கு டூட்டிக்கு வந்த போலீஸார் அனைவரும் வேடிக்கைப்பார்த்து சிரித்தப்படி சென்றனர்.

இதைப்பார்த்த அந்த நபர் முக்காடை எடுத்து முகத்தை மூடிக்கொண்டார். இவர்கள் இருவரும் இதற்கு முன்னர் இதுபோன்று பெண் வேடமிட்டு திருட்டுச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டனரா? என்று போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

