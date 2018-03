நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை, தென்காசிக்கு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். விஷ்வ ஹிந்து பரிசத் ரத யாத்திரை கேரளாவில் இருந்து நெல்லை மாவட்டம் வழியாக தமிழகத்துக்கு வருகிறது.

Source: Dinakaran

