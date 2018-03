திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஒட்டர்பாளையத்தில் 2 குழந்தைகளுடன் தாய் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். தாய் லாவண்யா, மகன் கமலேஷ், மகள் ரோகிணி மூவரும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். குடும்ப தகராறு காரணமாக தாய் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

A mother with 2 children were hanged at tiruvallur in suicide

Tiruvallur district, has two children with her mother in otterpalaiyam allegedly committed suicide. Thai lavanya,