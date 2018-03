ஹிந்து பரிசத் ரத யாத்திரை: நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் மார்ச் 23-ம் தேதி வரை 144 தடை உத்தரவு

நெல்லை: விஷ்வ ஹிந்து பரிசத் ரத யாத்திரை கேரளாவில் இருந்து நெல்லை மாவட்டம் வழியாக தமிழகத்துக்கு வருகிறது. இதனால் நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் மார்ச் 23-ம் தேதி வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்து ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி உத்தரவிட்டார். மார்ச் 23-ம் தேதி காலை 6 மணி வரை 144 தடை உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Rath Yatra, Hindu dowry: Paddy on March 23rd until the entire district 144 for injunctive

Paddy: Rath Yatra Vishva Hindu dowry from nellai district in Kerala and Tamil Nadu come to via. Theyre not