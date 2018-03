விஷ்வ இந்து பரிஷத் ரத யாத்திரை நடைபெறவுள்ள நெல்லை மாவட்டத்தில் 144 தடை உத்தரவு

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டத்தில் 144 தடை உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளது. விஷ்வ இந்து பரிஷத் ரத யாத்திரை நடைபெறவுள்ளதால் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக நெல்லையில் பாதுகாப்புக்காக 1,500 போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் 32 சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Source: Dinakaran

Vishva Hindu Parishad Rath Yatra is held in nellai district 144 for injunctive

