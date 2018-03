புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள புதுக்கோட்டை விடுதியில் பெரியாரின் சிலை அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெரியாரின் சிலையை சேதப்படுத்திய மர்மநபர்களை ஆலங்குடி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Statue of Periyar near Pudukkottai busting

Pudukottai in alangudi Pudukkottai district: near a statue of Periyar’s identity finally pudukottai hostel