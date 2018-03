நெல்லை : நெல்லையில் 5வயது சிறுவனை கொன்ற இளைஞருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆறுமுகம் என்ற இளைஞருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து நெல்லை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. கடந்த 2016ம் ஆண்டு நெல்லை பேட்டையில் 5வயது சிறுவன் தருண் கொலை செய்யப்பட்டார்.

Source: Dinakaran

English summary

Boy killed in nellai for youth

