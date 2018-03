உதகை: உதகையில் வீடுகட்டும் பணியின்போது மண் சரிந்து விழுந்ததில் மண்ணில் புதைந்து துரை என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். உதகை பூங்கா அரகே வீடுகட்டும் பணியின்போது மண் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டது. உடலை மீட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

One of the fatal collapse in the soil

Ooty, Ooty, in the course of duty: housing collapse was in the soil, buried in soil, durai and Serah pathetic bio