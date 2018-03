சேலம் : சேலத்தில் இருந்து திருப்பதிக்கு விரைவில் விமான சேவை தொடங்கப்படும் என்று ட்ரூ ஜெட் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. மார்ச் 25-ம் தேதி சேலம்-சென்னை இடையே ட்ரூ ஜெட் நிறுவனம் விமான சேவையை தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Salem-tirupathi soon air service: True Jet company announcement

Salem: Salem from tirupathi in airline service will be launched as soon as possible, said true Jet company arivithula