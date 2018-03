நெல்லை: நெல்லை கல்லிடைக்குறிச்சியில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து தாய்-சேய் உயிரிழந்தனர். தாய் மஞ்சு மற்றும் 6 மாத பெண் குழந்தை தீயில் சிக்கி அதே இடத்தில் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Mother-daughter burst loss of paddy in cylinder

Are very infrequent in paddy rice: cooking gas cylinders exploding mother-daughter were killed. Manchu and mother