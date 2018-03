அமளியால் மனவேதனை: எம்.பி.க்கள் விருந்தை ‘கட்’ செய்தார் துணை குடியரசுத்தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு

மாநிலங்கள் அவையை நடத்தவிடாமல் எம்.பி.க்கள் தொடர்ந்து அமளியிலும், போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டதால், அதிருப்தி அடைந்த மாநிலங்கள் அவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அவர்களுக்கு அளிக்க இருந்த விருந்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

இது குறித்து மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தரப்பில் கூறியதாவது:

மாநிலங்கள் அவை எம்.பி.க்கள் அனைவருக்கும் நாளை(புதன்கிழமை) சிறப்பான விருந்து வைக்க குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு முடிவு செய்து இருந்தார். இந்த விருந்துக்கு குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மக்களவைத் தலைவர், மக்களவைத் தலைவர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், பல்வேறு கட்சிகளின் அவைத்தலைவர்கள் ஆகியோருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

இதற்கான அழைப்பு கடிதங்களும் தயார் செய்யப்பட்டு இருந்தன. மாநிலங்கள் அவையில் இன்று எம்.பி.க்கள் பிரச்சினை செய்யாமல் இயல்புநிலைக்கு வந்துவிடுவார்கள் நாளை விருந்தை நடத்தலாம் என்று வெங்கையா நாயுடு திட்டமிட்டு இருந்தார்.

ஆனால், இன்று காங்கிரஸ் டிஆர்எஸ், தெலுங்குதேசம், அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் தொடர்ந்து கோஷமிட்டு, அவையின் மையப்பகுதியில் வந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால், மாநிலங்கள் அவைத்தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மிகுந்த அதிருப்தி அடைந்தார்.

மாநிலங்கள் அவை கடந்த 2 வாரத்தில் முறையாக ஒருநாள் கூட முழுமையாக நடக்காத சூழலில் விருந்து வைத்தால் அது ஆரோக்கியமாக இருக்காது என்பதை உணர்ந்த வெங்கையா நாயுடு, விருந்தை ரத்து செய்து அறிவித்தார்.

இந்த விருந்தில் ஆந்திரபிரதேசம் சிறப்பு உணவுகள் இடம் பெற வெங்கையா நாயுடு கூறியிருந்தார்,இதற்காக ஆந்திராவில் இருந்து சிறப்பு சமையல் கலைஞர்கள் அழைக்கப்பட்டு இருந்தனர் ஆனால் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதற்கிடையே கடந்த வாரம் எம்.பி.க்களுக்கான பேட்மிண்டன் போட்டியை தொடங்கிவைக்கவும் வெங்கையா நாயுடு அழைக்கப்பட்டு இருந்தார். ஆனால், அவையில் எம்.பி.க்கள்செய்த ரகளையால் மனவேதனை அடைந்த அவர் அந்த நிகழ்ச்சியையும் ரத்து செய்தார் என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

