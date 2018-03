கணவரின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க தஞ்சாவூர் சென்றடைந்தார் சசிகலா

தஞ்சாவூர்: பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் இருந்து சசிகலா தஞ்சாவூர் சென்றடைந்தார். கணவரின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க 15 நாள் பரோலில் சசிகலா சென்றுள்ளார். சென்னையில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு நடராஜன் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது. தஞ்சை அருளானந்தம் நகரில் உள்ள இல்லத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. நடராஜனின் உடல் நாளை மாலை 4.30 மணிக்கு அடக்கம் செய்யப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

