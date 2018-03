எம்ஜிஆர் திரைப்படக் கல்லூரி பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்படும்: அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல்

சென்னையில் உள்ள எம்ஜிஆர் அரசு திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனத்தை பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மேலும், தென் மாவட்டத்தில் திரைப்படக் கல்லூரியை நிறுவுவதற்கு உண்டான முயற்சியை அரசு மேற்கொள்ளும் என்று செய்தி, விளம்பரத் துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரத்தின்போது நாங்குநேரி தொகுதியின் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., எச்.வசந்தகுமார் (நாங்குநேரி), தென் மாவட்டங்களில் உள்ள கலை ஆர்வம் உள்ள இளைஞர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரியில் திரைப்படக் கல்லூரி அமைக்க அரசு ஆவன செய்யுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பதிலளிக்கும் போது, ”இந்தியாவிலே மூன்று இடங்களில்தான் அரசின் சார்பாக திரைப்படக் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன. அதிலே, மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் பூனேவில் ஒன்றும், கொல்கத்தாவில் உள்ள சத்யஜித்ரே திரைப்படக் கல்லூரி மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம் ஆகியவை தவிர, தமிழ்நாட்டின் தலைநகரில் சென்னையில் மட்டும்தான் எம்.ஜி.ஆர். பெயரில் அரசு திரைப்படக் கல்லூரி மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம் சிறப்போடு இயங்கி வருகின்றது.

தமிழக அரசு சார்பாக செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் எம்.ஜி.ஆர். அரசு திரைப்படக் கல்லூரி மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம் அகில இந்திய அளவில் அரசால் நடத்தப்படும் மூன்று திரைப்படக் கல்லூரிகளில் ஒன்றாக விளங்கி வருகிறது. மற்ற இரண்டு கல்லூரிகளில் இல்லாத அளவிற்கு நமது நாட்டிலேயே ஆறு பட்டயப் படிப்புகளை, பட்டப் படிப்புகளாக மாற்றினார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிலும் 14 மாணவர்கள் இங்கே சேர்க்கப்படுகின்றார்கள். மாணவர் சேர்க்கையானது, கல்வி ஆண்டிலே, நாளிதழ்களின் வழியாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் தேர்வுக் குழுவினரால் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, மிகக் குறைந்த கல்விக் கட்டணமாக ரூபாய் 15 ஆயிரமும், சிறப்புக் கட்டணமாக ரூபாய் இரண்டாயிரமும், வளர்ச்சிக் கட்டணமாக ரூபாய் ஆயிரமும் வசூலிக்கப்படுகின்றது.

தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர் இனத்தைத் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கல்லூரியின் இறுதி ஆண்டில், அனைத்துத் துறைகளையும் பயிலும் மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து, 14 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு பட்டய குறும்படம் வீதம், 14 பட்டயக் குறும்படங்கள் தயாரிக்க பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

மேலும், 2016-17 ஆம் நிதி ஆண்டு முதல் பட்டயப்படிப்பு மாணவர்களின் படப்பிடிப்பு தயாரிப்பு செலவுக்காக ஒரு மாணவருக்கு ஒரு பட்டயப் படம் தயாரிக்க அளிக்கப்படும் நிதி உதவி ரூபாய் 15,000-த்திலிருந்து ரூபாய் 50,000-ஆக உயர்த்தி ஜெயலலிதாவின் அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது/ இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க இந்தக் கல்லூரி, மாணவர்களை தரமான மாணவர்களாக, இந்தியாவிலேயே தலைசிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்கியதன் காரணமாகத்தான் சமீபத்திலே, கோவாவில் நடைபெற்ற சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் பங்கு பெற்று, சிறந்த படத்தயாரிப்பிற்கான விருதை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் பெற்றார்கள். அரசின் சார்பாக இந்த கல்லூரி நடத்தப்பட்டு வரும் நேரத்திலே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்ததின் அடிப்படையிலே, மற்ற இடங்களிலே அரசின் சார்பாக இயங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது.

தமிழக முதல்வரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று விரைவிலே எம்.ஜி.ஆர் அரசு திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவனம் பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்தப்படவிருக்கின்ற ஆக்கபூர்வமான பணியை இன்றைக்கு அரசு முன்முயற்சியாக எடுத்து வருகின்றது. அப்படி அது பல்கலைக்கழகமாக உருவாகின்ற நேரத்திலே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மட்டுமல்ல, மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் தென்மாவட்ட மக்கள் ஆர்வத்தோடு இருக்கின்றார்கள் என்று வைத்த கோரிக்கையை, நானும் தென்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் என்ற முறையில், கோரிக்கையை ஏற்று, மற்ற இடங்களிலே திரைப்படக் கல்லூரியை நிறுவுவதற்கு உண்டான முயற்சியை அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ.

