குரங்கணி காட்டுத்தீ: இன்று விசாரணையை துவக்குகிறார் அதுல்ய மிஸ்ரா

தேனி: குரங்கணி காட்டுத்தீ சம்பவம் தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை முதன்மை செயலர் அதுல்ய மிஸ்ரா, இன்று தேனியில் விசாரணையை தொடங்குகிறார். தேனி மாவட்டம் குரங்கணியில், கடந்த 11ம் தேதி ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் சிக்கி மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்ற சுற்றுலாப் பயணிகள் 17 பேர் பலியாயினர். இது குறித்து விசாரணை நடத்தி 2 மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை முதன்மை செயலர் அதுல்ய மிஸ்ராவை தமிழக அரசு நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

