ராமர் படத்தை அவமதித்த 14 பேர் சிறையில் அடைப்பு

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் மறியலின்போது ராமர் படத்தை அவமதித்ததாக கைதான 14 பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். நீதிபதி செல்லப்பாண்டியன் உத்தரவின்பேரில் 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். பெரியார் சிலை சேதப்படுத்தியதை கண்டித்து மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பாளர் ஜெயராமன் தலைமையில் மறியல் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

