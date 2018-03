எஸ்சி, எஸ்டி சட்டம் மூலம் உடனடியாக அரசு ஊழியர்களை கைது செய்ய கூடாது: உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

எஸ்சி, எஸ்டி (வன்முறை தடுப்பு) சட்டம் மூலம் அரசு ஊழியர்களை உடனடியாக கைது செய்வது கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

இதுதொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆதர்ஷ் கோயல், யு.யு. லலித் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது:

எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி (வன்முறை தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் யார் மீதாவது புகார் என வரும்போது அதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யவேண்டி வரும்போது, துணை போலீஸ் கண்காணிப்பாளர் நிலையில் உள்ள அதிகாரி அல்லது அதற்கு மேல் நிலையில் உள்ள அதிகாரி மூலமாக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக பின்பற்றவேண்டும். மேலும் எஸ்சி, எஸ்டி சட்டத்தின் கைது செய்யப்படும் அரசு ஊழியர்களுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது.

மேலும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் அரசு ஊழியர்கள், அதிகாரிகளைக் கைது செய்யும்போது தகுந்த ஆணையம், அதிகாரிகளிடம் முன்கூட்டியே அனுமதி பெறவேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி சட்டத்கீழ் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யும்போது இந்த விதிமுறைகளை அரசு கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவைப் பிறப்பித்தனர். – பிடிஐ

Source: The Hindu

