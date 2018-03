கரூர் அருகே மணல் அள்ளுவதில் இரு தரப்பினர் இடையே மோதல்

கரூர்: கரூர் அருகே காவிரி ஆற்றில் மாட்டு வண்டியில் மணல் அள்ளுவதில் இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. கட்டிப்பாளையத்தில் இருதரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்த 6 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மோதல் தொடர்பாக 12 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Sand mining near Karur, the conflict between the two parties in

Kaveri River near Karur: Karur in sand mining in the cart in the conflict between the two sides. Kattib