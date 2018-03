தஞ்சை: தஞ்சை மாவட்டம் விளாரில் வைக்கப்பட்டுள்ள ம.நடராஜன் உடலுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார். உடல்நலக்குறைவால் நேற்று அதிகாலை காலமானார்.

Source: Dinakaran

