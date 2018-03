ஆதார் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க வங்கிகளில் சிறப்பு மையம் ஏற்பாடு: பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த அறிவுறுத்தல்

ஆதார் அட்டை வழங்குவதற்காக பல்வேறு வங்கிக் கிளைகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஆதார் அட்டை வழங்குவதற்காக வட்டாட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் நகராட்சி அலுவலகங்களில் ஆதார் மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சில மையங்களில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை, மற்றும் இணையதள வேகம் குறைவு போன்றவற்றால் ஆதார் அட்டையை பதிவு செய்ய பொதுமக்கள் நீண்டநேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தேசிய வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சல் நிலையங்கள் மூலம் ஆதார் அட்டை தொடர்பான பணிகளை மத்திய அரசு மேற்கொள்கிறது. இதன்படி, காஞ்சிபுரம் தாலுகாவில் 7 வங்கிகளும், திருக்கழுக்குன்றம், கல்பாக்கத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி கிளைகளிலும், செங்கல்பட்டில் இந்தியன் வங்கி, சிண்டிகேட் வங்கி, செய்யூர் தாலுகாவில் கனரா வங்கி, தாம்பரம் தாலுகாவில் ஐடிபிஐ, எஸ்பிஐ, ஐபி, கனரா வங்கி, ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் இண்டஸ்இந்த், சிண்டிகேட் வங்கி, ஒரகடத்தில் பெடரல் வங்கி, சேலையூரில் எச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசிஐ, நீலாங்கரையில் இந்தியன் வங்கி, மெர்க்கண்டைல் வங்கி மற்றும் சிறுசேரி இந்தியன் வங்கிகளில் ஆதார் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், மேற்கண்ட சில வங்கி கிளைகளில் ஆதார் மையம் முறையாக செயல்படவில்லை என்றும், ஆதார் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்து வங்கிகள் அறிவிப்பு வெளியிடவில்லை எனவும் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

இதுகுறித்து திருக்கழுக்குன்றத்தைச் சேர்ந்த ஜெயசந்திரன் கூறியதாவது: ‘‘வங்கிகளில் ஆதார் மையங்கள் ஏற்படுத்தியிருப்பது வரவேற்கக்கூடியது. ஆனால், ஆதார் வசதியிருப்பது குறித்து பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான பலகைகள் வங்கிகளில் வைக்கப்படுவதில்லை. தங்களின் அன்றாட பணிகள் பாதிக்கப்படும் எனக் கருதி வங்கி பணியாளர்கள் இவ்வாறு செயல்படுவதாகத் தெரிகிறது’’ என்றார்.

இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முன்னோடி வங்கி மேலாளர் அப்சர் ரகுமான் கூறியதாவது: ‘‘மேற்கண்ட இடங்கள் மட்டுமே ஆதார் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது, மதுராந்தகத்தில் எஸ்பிஐ மற்றும் மெர்க்கண் டைல் வங்கிகளிலும் ஆதார் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஆதார் மையங்கள் சரிவரச் செயல்படவில்லை எனக் கூறப்படும் வங்கிக் கிளைகளில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். பொதுமக்கள் தெரிந்துகொள்ளும் வகை யில் வங்கிக் கிளைகளில் அறிவிப்புப் பலகை வைக்கவும் அறிவுறுத்தியுள் ளோம்’’ என்றார்.

