நெல்லை: கேரளாவில் இருந்து இறைச்சி கழிவுகள் ஏற்றி வந்த லாரியை தமிழக காவல்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. தமிழகத்தில் கழிவுகள் கொட்ட வந்த லாரி, தென்காசி அருகே புளியரை சோதனைச்சாவடியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In Kerala, waste from meat that came with the truck, seized near tenkasi

