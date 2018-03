திருவண்ணாமலை : திருவண்ணாமலை அரசு கலை கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். தமிழக அரசு கல்வி உதவி தொகை வழங்காததை கண்டித்து கல்லூரி முன்பாக தர்ணா போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ரத யாத்திரையை தடை செய்யக் கோரியும் மாணவ, மாணவிகள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Government Arts College, students held a demonstration in tiruvannamalai

