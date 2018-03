சென்னை : சுகாதாரத்துறையில் பணியாற்ற திருநங்கைகள் நேயா, செல்விக்கு முதல்வர் பழனிசாமி பணி ஆணை வழங்கினார். பிஸியோதெரபி, லேப்டெக்னீஷியன்களாக பணியாற்ற பணியாணையை திருநங்கைகள் இருவருக்கு முதல்வர் பழனிசாமி வழங்கினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Health 2 for transgenders

Chennai: a commendable work in Transgender NEHA, Ms. Deans to Palaniswami work orders. Busy or