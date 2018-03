அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த டாஸ்மாக் பார்களுக்கு சீல் வைப்பு

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த டாஸ்மாக் பார்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டனர். பேரவையில் திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதி அனுமதியின்றி டாஸ்மாக் பார்கள் செயல்படுவதாக புகார் கூறியிருந்தார்.சீல் வைப்பு வழக்குப்பதிவு என 50 டாஸ்மாக் பார்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

It was functioning without permission to see seals tasmac deposit

