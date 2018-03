சென்னை : டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த ஜி.டி. எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ஏ.சி. வகுப்பு பெட்டியில் கைத்துப்பாக்கி கண்டு எடுக்கப்பட்டது. 9 எம் எம் ரக துப்பாக்கி மற்றும் 6 குண்டுகள் அனாதையாக கிடந்தது பற்றி போலீஸ் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

The patchiness in the pistol came to Chennai by train

Chennai: Chennai Delhi came from g.d. Express train of the SAC. He saw a pistol in class box