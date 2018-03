நடராஜனுக்கு ஏன் அஞ்சலி செலுத்தவில்லை? : அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம்

சசிகலா குடும்பத்தினருடன் ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை என்பதால் நடராஜனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவில்லை என, மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இன்று (புதன்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார், “அதிமுக அரசு மக்களுக்கு கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.

தமிழகத்தின் அமைதியை சீர்குலைக்க வேண்டும், சட்டம்-ஒழுங்கைக் கெடுக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு அதிமுக அரசு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும். தமிழ்நாடு அமைதிப்பூங்காவாக விளங்குகிறது.

நடராஜனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தாதற்கும் மனிதாபிமானத்துக்கும் எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது. தமிழக அரசைப் பொறுத்தவரை சசிகலா குடும்பத்தினருடன் ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லை. பின் எப்படி அஞ்சலி செலுத்த முடியும்? அதனை எப்படி தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? தொண்டர்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில்தான் நாங்கள் இருக்க முடியும்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவே ஒதுக்கி வைத்தக் குடும்பத்தை நாங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? அவர்களுடைய உதவி தேவை என்பதால் திமுக நடராஜனுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறது. ஆனால், அதிமுகவுக்கு அவர்களுடைய உறவு தேவையில்லை.

கேரளா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் ரத யாத்திரை அமைதியாக நடைபெற்றது. ஆனால், சில அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டங்களால், ரத யாத்திரைக்கு விளம்பரம் கிடைத்துள்ளது. ரதம் தமிழகத்துக்குள் வந்துவிட்டால் மக்கள் ஓட்டை மாற்றிப் போட்டுவிடுவார்களா?”

என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

I did not pay tribute to Natarajan? : Minister Jeyakumar description

Shashikala, no relationship with family as a whole is not natrajan did not pay homage to the IND.