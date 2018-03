பதவி கிடைக்காவிட்டால் பொறாமை வேண்டாம்: ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் அறிவுரை

பதவி கிடைக்க விட்டால் ரசிகர் மன்றத்தினர் பொறாமை கொள்ளக் கூடாது என நிர்வாகிகள் தேர்வு கூட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

தென்சென்னை மாவட்ட ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் தேர்வு கூட்டத்தில் வீடியோ கான்பிரசிங் மூலம் நடிகர் ரஜீனிகாந்த பேசினார்.

ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளிடம் ரஜினி பேசியதாவது

“தமிழக அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம். மக்களுக்கு நல்லது செய்ய ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார். அதனை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.

பதவி கிடைக்கவில்லை என்று மன்றத்தினர் யாரும் பொறாமையில் செயல்படக் கூடாது. தேவையற்ற சண்டைகளை தவிருங்கள்” என்றார்.

இமயமலை, தர்மசாலா, ரிஷிகேஷ் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு 10 நாட்கள் ஆன்மிகப் பயணம் சென்ற ரஜினி 10 நாட்கள் ஆன்மிகப் பயணம் முடிந்து, செவ்வாய்க்கிழமைசென்னை திரும்பினார்.

இந்நிலையில், ரஜினி மக்கள் மன்றத்திற்கு, மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

