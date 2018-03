தி.மலையில் அரசு ஊழியர்கள் – போலீஸ் இடையே தள்ளுமுள்ளு

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் போலீசார் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக மாவட்ட ஆட்சியர் செயல்படுவதாக குற்றம்சாட்டி போராட்டம் நடைபெற்றது. போராடியவர்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்ததால் வலுக்கட்டாயமாக அப்புறப்படுத்த போலீசார் முயற்சி செய்தனர்.

Source: Dinakaran

