50 ரூபாய்க்காக 2 வயது சிறுமியைக் கொன்ற தொடர் கொலையாளி சித்தூரில் கைது; கொலை செய்பவர்களைக் கடித்து காயப்படுத்தும் விநோதம்

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரில், கொலை செய்பவர்களை பற்களால் கடித்து காயப்படுத்தும் வழக்கம்கொண்ட தொடர் கொலையாளியை அம்மாநில காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

ஆந்திர மாநிலம், சித்தூர் மாவட்டத்தில், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 25-ம் தேதி, நகரியில் ரத்னம்மாள் (62) என்பவர் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, மர்ம நபர் அவரது தலையில் பாறாங்கல்லைப் போட்டு கொலை செய்துவிட்டு தப்பியுள்ளார். இதையடுத்து, போலீஸார் விசாரணையில் கொலையாளி ரத்னம்மாளிடமிருந்து செல்போனை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

அதேபோல், கடந்த 9-ம் தேதி, கண்டிகை கிராமத்தில் வீட்டில் தனியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த வள்ளியம்மாள் (70) என்பவரையும், மர்ம நபர் ஒருவர் தலையில் பாறாங்கல்லை போட்டு கொலை செய்துவிட்டு, வீட்டிலிருந்த வெள்ளித் தட்டை திருடிச் சென்றுள்ளார்.

இந்த இரு கொலைகளும் ஒரே மாதிரி நடந்துள்ளதால், சித்தூர் எஸ்.பி. ராஜசேகர் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில், தனிப்படை போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதேபோன்ற கொலைகள் அண்டை மாநிலமான தமிழகத்திலும் நடந்துள்ளதா? எனும் கோணத்தில் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

வேலூர், திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் இதுகுறித்து விசாரித்தனர். அப்போது, ராணிப்பேட்டை, வாலாஜா, ஆற்காடு போன்ற இடங்களில் இதுபோன்ற கொலைகள் நடந்துள்ளது தெரியவந்தது. மேலும், சித்தூரில் நடைபெற்ற கொலை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவரின் கைரேகையும், தமிழகத்தில் நடைபெற்ற கொலைகளில் ஈடுபட்டவரின் கைரேகையும் ஒத்துப்போனதால், குற்றவாளி ஒருவரே என்பது போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.

போலீஸாரின் தீவிர விசாரணையில் வேலூர் மாவட்டம், வாலாஜாவைச் சேர்ந்த முனுசாமி (42) என்பவர்தான் இந்தக் கொலைகளை செய்தது என தெரியவந்தது. இதையடுத்து, முனுசாமியை சித்தூர் மாவட்டம், திகுவ கொத்தபல்லி பேருந்து நிலையத்தில் தனிப்படை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

கைதான முனுசாமி குறித்து சித்தூர் மாவட்ட எஸ்.பி. ராஜசேகர் தெரிவித்ததாவது:

”1992-ம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரையில் முனுசாமி ஆற்காடு, ராணிப்பேட்டை, வாலாஜா உட்பட பல இடங்களில் 6 கொலை செய்துள்ளதும், சித்தூர் மாவட்டத்தில் 2 கொலை செய்ததும், 28 திருட்டு, கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளதும் தெரியவந்தது.

2017-ம் ஆண்டு, 50 ரூபாய்க்காக 2 வயது சிறுமியையும் முனுசாமி கொலை செய்துள்ளார். முனுசாமி தனியாக உள்ள பெண்களை குறிவைத்தே அனைத்து கொலைகளையும் செய்துள்ளார். மேலும், சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலேயே அனைத்து குற்றங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ள முனுசாமி, கொலை செய்த பின்னர் அவர்களை நிர்வாணமாக்கி, உடல்களில் பல இடங்களில் பற்களால் கடித்துக் காயங்களை ஏற்படுத்துவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறார். கொலை செய்த பெண்களிடமிருந்து தாலி, தங்கச் செயின்களை முனுசாமி பறிக்க மாட்டார். வீட்டின் பீரோ, அலமாரியில் பணம், செல்போன், நகை ஏதாவது இருந்தால் மட்டுமே திருடும் பழக்கத்தைக் கொண்டவர் முனுசாமி” என தெரிவித்தார்.

இதனிடையே கைதான முனுசாமியை செவ்வாய்க்கிழமை போலீஸார் சித்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். 15 நாட்கள் காவலில் வைக்கும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதின் பேரில், சித்தூர் சிறையில் முனுசாமி அடைக்கப்பட்டார்.

