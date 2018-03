திருப்பூர் : திருப்பூரில் வெடி மருந்து குடோனில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவில் உள்ள வெடிமருந்து குடோனில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. பாறை உடைக்க பயன்படுத்தப்படும் குடோனில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தீயை அணைக்கம் பணியில் தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Godown fire, gunpowder in Tirupur

Tiruppur: gunpowder in Tirupur in the godown fire occurred. In tiruppur eswaran koil Street