2ஜி வழக்கில் சிபிஐ மேல்முறையீடு: கனிமொழி, ஆ.ராசுவுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு ஊழல் வழக்கில், சிபிஐ மேல்முறையீடு செய்ததையடுத்து, திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 17 பேருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டது.

கடந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் 2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு செய்ததில் ரூ.30 ஆயிரத்து 984 கோடி அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக சிபிஐ குற்றச்சாட்டு கூறியது.

இதன் அடிப்படையில் திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ஆ.ராசா உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தது. இந்த ஒதுக்கீடுகள் அனைத்தையும் கடந்த 2012-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2-ம்தேதி ரத்து செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதைபோல ஸ்வான் டெலிகாம் நிறுவனம் மூலம் கலைஞர் தொலைக்காட்சிக்கு ரூ.200 கோடி சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கப்பிரிவு வழக்குத் தொடர்ந்தது. திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ஆ.ராசா, சாஹித் பல்வா, வினோத் கோயங்கா, ஆசிப் பல்வா, ராஜிவ் அகர்வால், கரீம் மோரானி, அமிர்தம், கலைஞர் தொலைக்காட்சிஇயக்குநர் உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக கடந்த 2011-ம் ஆண்டு சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டு நீதிபதி ஓ.பி.சைனி முன்னிலையில் விசாரணை நடந்துவந்தது. இந்த வழக்கில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 21-ம் தேதி தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

அதில் குற்றம்சாட்டப்பவர்களுக்கு எதிரான சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி ஆதாரங்களை நிரூபிக்க சிபிஐ, அமலாக்கப் பிரிவு தவறிவிட்டதாகக் கூறி குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் நீதிபதி சைனி விடுவித்தார்.

இந்நிலையில், 2ஜி அலைக்கற்றை வழக்கில் திமுக எம்.பி. கனிமொழி, ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ சார்பில் நேற்று மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பி. கார்க் முன்னிலையில் சிபிஐ மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்தநிலையில், கனிமொழி, ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்யக் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்ப அவர் உத்தரவிட்டார். இந்தவழக்கை வரும் மே 25-க்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

சிபிஐ அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், ”2ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வழக்கின் தீர்ப்பு எங்களுக்கு ஜனவரி 15-ம் தேதிதான் கிடைத்தது. இந்த வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்ய ஏப்ரல் 15-ம் தேதிவரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த முறையீடு செய்துள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

