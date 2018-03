ராமநாதபுரம்: பரமக்குடியில் ரத யாத்திரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தினர். ரத யாத்திரைக்கு எதிராக த.மு.மு.க., வி.சி.க., எஸ்.டி.பி.ஐ. மற்றும் ம.ம.க.வினர் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர். போராட்டத்தை தடுக்க முயன்ற காவல்துறை மற்றும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. பல்வேறு இடங்களில் போராட்டம் நடப்பதால் ரத யாத்திரைக்கு காவல்துறையின் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In paramakudi Rath Yatra protest against struggle

In paramakudi, ramanathapuram: Rath Yatra staged to protest. Against the Rath Yatra