சென்னை : நடிகர் ரஜினிகாந்தின் காலா படம் ஏப்- 27ம் தேதி ரிலீசாக வாய்ப்பில்லை என தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் காலா ரிலீஸ் தாமதமாக வாய்ப்பு உள்ளது.தயாரிப்பாளர்கள் ஸ்டிரைக் முடிந்ததும் வரிசை அடிப்படையில் இந்த மாத படங்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

