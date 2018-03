ராமநாதபுரம்: ராமராஜ்ய ரத யாத்திரை இன்று மாலை ராமேஸ்வரம் வரவுள்ள நிலையில் முன்னெச்சரி்க்கையாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். எஸ்.பி.ஓம்பிரகாஷ் மீனா உத்தரவின் பேரில் 4 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Rama Rajya munnecharikkaiyam Rath Yatra: 4 arrested

