சென்னையில் பொன்விழா நடத்தப்படும் : ஓ பன்னீர் செல்வம்

சென்னை : தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிறைவை முன்னிட்டு சென்னையில் பெரிய அளவில் விழா ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். பொன்விழா ஆண்டை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படும் என்று ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Golden Jubilee will be held in Chennai: Oh panneerselvam

Chennai: Tamil Nadu been nicknamed on the occasion of the 50 year anniversary ceremony organized on a large scale in Chennai n