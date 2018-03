ராமநாதபுரம்: வேதானை அருகே ஆம்னி வேனில் கடத்தி சென்ற 100 கிலோ கடல் அட்டைகள் உயிருடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. வனத்துரையினரை கண்டதும் கடத்தல்காரர்கள் ஆம்னி வேனை பாதி வழியில் நிறுத்திவிட்டு தப்பியோடிவிட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

100 kg of sea cards confiscated in ramanathapuram

Ramnad: vedha, Omni van near the wire in the last 100 kg of live sea cards confiscated. Vanatha