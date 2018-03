திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை ஆட்சியருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்து கண்ணாடியை உடைத்து தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். போராட்டக்காரர்கள் நடத்திய தாக்குதலில் பெண் ஊழியர் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Government employee Union struggle: tiruvannamalai district collectorate of glass breakage

Tiruvannamalai: tiruvannamalai collector in their struggle against the Government employee Union Office inside