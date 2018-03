தேனியில் உம்மன் சாண்டிக்கு கறுப்புக்கொடி: 30 பேர் கைது

தேனி: கேரள முன்னாள் முதல்வர் உம்மன் சாண்டிக்கு தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையத்தில் கறுப்புக்கொடி காட்டப்பட்டது. பி.டி.ஆர். காலனியில் கட்சிக்கொடி ஏற்றியபோது உம்மன் சாண்டிக்கு கறுப்புக்கொடி காட்டினர். கறுப்புக்கொடி காட்டிய விவசாய விடுதலை முன்னணியினர் 30 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். முல்லைப்பெரியாறு விவகாரத்தில் தமிழகத்துக்கு எதிராக நடப்பதாக உம்மன்சாண்டி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

