திருவாரூரில் ரேஷன் கடை பொருட்கள் கொள்ளை: 3 பேர் கைது

திருவாரூர்: மகாராஜபுரத்தில் ரேஷன் கடை பொருட்களை திருடி விற்றதாக உதவியாளர் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அச்சுதமங்கலம் கிடங்கில் இருந்து மகாராஜபுரம் ரேஷன் கடைக்கு பொருட்களை லாரியில் ஏற்றிச் சென்றபோது கொள்ளையடித்தனர். லாரியில் இருந்த ரேஷன் பொருட்களை திருடி பாலகிருஷ்ணன் என்பவரிடம் விற்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. ரேஷன் கடை உதவியாளர் மனோகரன், ஊழியர்கள் விக்னேஷ்வரன், மகேந்திரன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். விற்பனையாளர் காளிதாஸ், லோடு மேன் சேகர், பாலகிருஷ்ணன் உட்பட 3 பேரை போலீசார் தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். நன்னிலம் வட்டாட்சியர் அன்பழகன் அளித்த புகாரின் பேரில் 3 பேரை கைது செய்து காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Tiruvarur in the ration shop products robbery: 3 arrested

