பேரவையில் என்னை புகழ்ந்து பேச வேண்டாம்: திமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர்கள் தன்னை புகழ்ந்து பேச வேண்டாம் என அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.இந்த விவாதத்தில் பேசத் தொடங்கிய திமுக உறுப்பினர் கு.பிச்சாண்டி, திமுக தலைவர் கருணாநிதி, ஸ்டாலின் ஆகியோரை புகழ்ந்து பேசினார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட ஸ்டாலின், ”சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர்கள் பொது விவாதம், கேள்வி நேரம், கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் என எதுவாக இருந்தாலும், தாங்கள் எழுப்ப விரும்பும் பிரச்சினைகளை மட்டும் சொல்ல வேண்டும். எங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக புகழ்ந்து பேசி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம்.

அவ்வாறு புகழ்ந்து பேசுவதால் அவையின் நேரம் வீணாகிறது. அதனால், சபாநாயகரும் மணியடித்து உரையை நிறுத்துமாறு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம்.

அதனால், அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை திமுக உறுப்பினர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டாம்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

Source: The Hindu

English summary

Don’t talk to me on the floor of the House of praise: DMK MLAs of Stalin to request

On the floor of the DMK members not to speak in praise of his party’s Executive Chairman, MK Stalin SL