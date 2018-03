வழக்கறிஞர் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் : நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு

மதுரை: வழக்கறிஞர் பாலன் தாக்கப்பட்டது பற்றிய வழக்கு விசாரணையை உசிலம்பட்டி டிஎஸ்பி தொடரலாம் என மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. உசிலம்பட்டி நீதித்துறை நடுவரும், சரக டிஐஐியும் வழக்கு விசாரணையை கண்காணிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் இந்த வழக்கை கண்காணிக்கும் டிஐஐி தற்போதைய நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். வழக்கு விசாரணை ஏப்ரல் 10ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The attorneys were filing status report issue: High Court Bench orders

