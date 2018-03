சிவகங்கை: நாலுகோட்டையில் சிறுமியை வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் 5 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பர்மாபாண்டி, அருண்பாண்டி, பிரபாகர், சுலைமான், சிரஞ்சீவி ஆகியோர் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையிலடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Girl abuse case: five people arrested in the Act of thugs

Sivagangai district: in the case of atrocities done girl nalukottai 5 people in the Act of thugs have been arrested.