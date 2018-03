காணாமல் போன மகன் திருநங்கையாக மீட்பு: நீதிமன்றத்தில் கதறி அழுத தாய்

கொரட்டூரில் காணாமல் போன மகனைக் கண்டுபிடித்து தரக் கோரி தாயார் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்ய போலீஸார் நீண்ட தேடலுக்குப் பின் திருநங்கையாக மாறியிருந்த மகனைப் பார்த்து தாய் கதறி அழுதார். நீதிபதிகள் அறிவுரை கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

சென்னை கொரட்டுரைச் சேர்ந்தவர் கலைவாணி. கூலித் தொழிலாளியாக உள்ளார். இவரது மூத்த மகன் ராகுல் ஒரு நாள திடீரென காணாமல் போனார். அன்புமகன் காணாமல் போனதால் தாயார் கலைவாணி பல இடங்களிலும் மகனைத் தேடினார். ஆனால் மகன் ராகுல் என்ன ஆனார் என்றே தெரியவில்லை. இது குறித்து கொரட்டூர் காவல் நிலையத்தில் கலைவாணி புகார் அளித்து மகனை தேடிக் கண்டுபிடித்துத் தரும்படி கேட்டுக்கொண்டார்.

ஆனால், போலீஸார் சரியாக வழக்கைக் கையாளவில்லை, தனது மகன் நிலை என்னவென்று தெரியவில்லை என்று கலைவாணி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தார். அவரது ஆட்கொணர்வு வழக்கில் தனது மூத்த மகன் ராகுல் கடந்த ஜனவரி மாதம் திடீரென காணாமல் போய்விட்டதாகவும் காணாமல் போனதாக குறித்து கொரட்டூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததாகவும், காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால் தனது மகனைக் கண்டுபிடித்து நேரில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சி.டி.செல்வம், சதீஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. காணாமல் போன ராகுலைக் கண்டுபிடித்து ஆஜர்படுத்துமாறு காவல்துறைக்கு அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்தது. போலீஸார் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து ராகுலைத் தீவிரமாகத் தேடினர். போலீஸாரின் தேடுதலில் ராகுல் விழுப்புரத்தில் தங்கி இருப்பது தெரியவந்தது.

உடனடியாக காவல்துறையினர் ராகுலை மீட்க விழுப்புரம் சென்றனர். ஆனால் அங்கு ராகுல் இல்லை. திருநங்கை ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் ராகுல் எங்கே, உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டனர். என் பெயர் சுமித்ரா, நான் தான் ராகுல் என்று அந்த திருநங்கை தெரிவித்தார்.

இதைப் பார்த்த போலீஸாருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. உண்மையைச் சொல் நீதான் ராகுலா என்று கேட்டனர். அதற்கு திருநங்கை சுமித்ரா ‘நான் தான் ராகுல் என் உடலில் மாற்றம் ஏற்பட்டதால் குடும்பத்தாருடன் இருக்க வேண்டாம் என்று இங்கு வந்துவிட்டேன், இங்கு திருநங்கையாக வாழ்கிறேன். என்னை விட்டு விடுங்கள்’ என்று கூறினார்.

அப்படி விட முடியாது, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ளது. ஆகவே நீதிமன்றத்தில் உன்னை ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி ராகுல் என்ற சுமித்ராவை சென்னை அழைத்து வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மகன் ராகுல் வருவார் என்று காத்திருந்த தாயார் கல்யாணிக்கு, போலீஸார் சேலை கட்டிய ஒருவரை அழைத்து வந்ததைப் பார்த்தவுடன் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

என் மகன் ராகுல் எங்கே என்று கேட்டார். இவர் தான் உங்கள் மகன் ராகுல். திருநங்கையாக மாறிவிட்டார். இப்போது அவர் பெயர் சுமித்ரா என்று தெரிவித்த போலீஸார், மேற்கண்ட விவரத்தைத் தெரிவித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். மகன் திருநங்கையாக மாறி வந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியில் தாயார் கல்யாணி கதறி அழுதார். ஏன்டா இப்படி குடும்பத்துக்கு அவமானத்தை தேடித் தருகிறாய், ராகுலாக வா என்று அழுதார்.

ஆனால் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் திருநங்கையாக மாறிப்போன ராகுல் அம்மா அது என்னால் முடியாது, நான் இப்படியே இருந்துவிட்டுப் போகிறேன். என்னை விட்டு விடுங்கள் என்று அழுதார். நீதிபதிகளிடம் தாயார் கல்யாணி முறையிட்டார். இயற்கையை எதிர்த்து எப்படி வாழ முடியும், தாயின் பரிதாப நிலையைப் பார்த்து வருத்தப்பட்ட நீதிபதிகள் திருநங்கை சுமித்ராவின் நிலையை தாயார் கலைவாணிக்கு எடுத்துரைத்தனர்.

திருநங்கையாக மாறிய ராகுலை அழைத்த நீதிபதிகள் சி.டி.செல்வம், சதீஷ்குமார் அவரிடம் சில அறிவுரைகளைக் கூறினர். பிச்சை எடுக்கக் கூடாது நன்றாக படிக்கவேண்டும், தவறான வழியில் செல்லக்கூடாது, தாயை அடிக்கடி சென்று சந்தித்து உதவவேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினர். இதை கடைபிடிப்பதாக சுமித்ரா தெரிவித்தார்.

மகனைப் பிரியவும் மனமில்லாமல், வீட்டுக்கு திருநங்கையாகவும் அழைத்துச் செல்ல முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார் தாய் கலைவாணி. தாயைத் தேற்ற முடியாமல் தனது நிலையை தாய்க்கு எப்படி புரிய வைப்பது என தெரியாமல் கண்ணீர் வடித்தபடி நின்ற திருநங்கையாக மாறிய சுமித்ரா தனது புதிய வாழ்க்கையைத் தேடிச் செல்வதாகத் தெரிவித்தார். கனத்த மனதுடன் நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

