ஜெ.மரணம்; சசிகலா பிரமாணப் பத்திரத்தில் கூறியதாக வெளியான தகவல்கள் தவறானவை: விசாரணை ஆணையம் மறுப்பு

ஜெ. மரணம் தொடர்பாக விசாரணை ஆணையத்தில் சசிகலா அளித்த பிரமாணப் பத்திரத்தில் கூறப்பட்டதாக நாளிதழ்களில் வெளியான தகவல்கள் தவறானவை என ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஆணையம் தரப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

“ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சசிகலா விசாரணை ஆணையத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்திருந்தார். சசிகலா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தில் உள்ளதாக வெளியான தகவல்கள் தவறானவை. ஆங்கில நாளிதழில் வெளியான தகவல்கள் பிரமாணப் பத்திரத்தில் இல்லை. ஆங்கில நாளிதழில் வந்த தகவல்கள் பெரும்பான்மையானவை தவறானவை.

ஜெ.வை ஓ.பி.எஸ், விஜயபாஸ்கர், நிலோபர் கபில் தரப்பினர் பார்த்ததாக கூறப்படுவதும் தவறான தகவல். சசிகலா தரப்பை நியாயப்படுத்தும் வகையில் ஆங்கில நாளிதழுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெவ்வேறு கால கட்டங்களில் ஜெ.,வுக்கு 20 மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் என்பதும் தவறான தகவல்” என்று விசாரணை ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

J. death; Shashikala said in the affidavit released false information: enquiry Disclaimer

J. Death investigation presented in the Commission an affidavit shashikala was mentioned in papers published in the