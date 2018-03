தேனி: காட்டு தீ பிடித்த இடத்தை ஆய்வு செய்ய குரங்கணி மலைக்கு விசாரணை அதிகாரி புறப்பட்டார். விசாரணை அதிகாரி அதுல்ய மிஸ்ராவுடன் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பால்தேவும் செல்கிறார். மாவட்ட வன அதிகாரி ராஜேந்திரன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கந்தசாமியும் குரங்கணி செல்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Wild fires: officials mount kurangani departed

TheNI: forest fires took place to review the inquiry officer went to kurangani mountain. The investigating officer athula