ராஜஸ்தான் முழுவதும் வசுந்தரா பயணம்

ராஜஸ்தான் முதல்வர் வசுந்தரா ராஜே வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செல்லவுள்ளார்.

இதுகுறித்து ராஜஸ்தான் மாநில அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் கிம்சார் நேற்று கூறும்போது, “மாநில வளர்ச்சிக்காக ஏப்ரல் 15-ம் தேதி முதல் முதல்வர் வசுந்தரா ராஜே தனது யாத்திரையைத் தொடங்கவுள்ளார். இந்த யாத்திரைக்கு விகாஸ் யாத்ரா என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 200 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு அவர் செல்கிறார். அவருடன் உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.க்கள், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர்கள் செல்வார்கள்.

இந்த சுற்றுப்பயணமானது வரும் ஜூலை மாதம் நிறைவடையும். தொகுதியில் நின்றுபோன வளர்ச்சித் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்குமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

இதுபோன்று முதல்வர் வசுந்தரா ராஜே யாத்திரை மேற்கொள்வது இது 3-வது முறையாகும். ஏற்கெனவே அவர் பரிவர்த்தன் யாத்ரா, சூரஜ் சங்கல் யாத்ரா என்ற பெயரில் அவர் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ளார்.

– பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

The whole of Rajasthan Vasundhara trip

Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje come in April, tour throughout the State.

Idugu